سياسة
3 دقيقة قراءة
ساعياً للعودة إلى حملته الانتخابية.. ترمب يقول إنه تعافى من "كورونا"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لم يعد مصاباً بكورونا ولا يشكل خطراً في نقل العدوى لآخرين، وأوضح أنه أصبح محصناً من الإصابة مجدداً كورونا.
ساعياً للعودة إلى حملته الانتخابية.. ترمب يقول إنه تعافى من "كورونا"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لم يعد مصاباً بكورونا ولا يشكل خطراً في نقل العدوى لآخرين / Reuters
11 أكتوبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد إن الأطباء خلصوا إلى أنه لم يعد مصاباً بكورونا ولا يشكل خطراً في نقل العدوى لآخرين، وذلك مع عودته للتجمعات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة لحملة الانتخابات الرئاسية.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "لن أصاب (بكورونا) أي أصبحت محصناً، كما لا يمكنني نقل (العدوى)"

وقال شون كونلي طبيب ترمب في بيان إن الرئيس أجرى فحصاً السبت أظهر أنه لم يعد يمثل "خطراً لنقل العدوى" مضيفاً أن مجموعة متنوعة من الفحوص التي أجراها الرئيس أظهرت أنه لم يعد هناك دليل "على نشاط للفيروس" لكنه لم يذكر ما إذا كانت نتائج فحوصه سلبية للفيروس.

وقال ترمب لقناة فوكس نيوز "لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة"، وأضاف أنه لم يعد يتناول أدوية، وقال "لقد هزمت هذا الفيروس الصيني المجنون المروع.. يبدو أن لدي مناعة".

فيما لا يوجد دليل علمي يثبت امتلاك من أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه مناعة من التقاط العدوى مجدداً، ولا يُعرف أيضاً مدة مثل تلك المناعة المحتملة.

ويحرص ترمب على العودة للحملة الانتخابية بعد أن غاب عنها أكثر من أسبوع، وهو ينوي السفر إلى ولاية فلوريدا المهمة يوم الاثنين على أن يعقبها لقاءات شعبية في بنسلفانيا وأيوا يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب.

وفي أول ظهور علني لترمب السبت منذ إصابته بكورونا، ألقى كلمة مختصرة أمام أنصاره في البيت الأبيض وحثّهم على المساعدة في نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما أشاد بشكل حازم دون تردد بسجله في مكافحة الجريمة ودعم الاقتصاد، مهاجماً الديمقراطيين وسط هتاف الحضور، ولم يكن ترمب يضع كمامة وهو يخاطب أنصاره وكان غالبيتهم يضعون الكمامات دون النزامهم بإرشادات بالتباعد الاجتماعي.

وسلط مرض الرئيس الأمريكي الضوء على جائحة كورونا التي أصيب فيها ما يقرب من 7.7 مليون فرد حول العالم وتسببت في وفاة 214 ألفاً في الولايات المتحدة. وكانت إدارته قد واجهت انتقادات للأسلوب الذي أدارت به أزمة الفيروس ولتساهلها في وضع الكمامات وقيود التباعد الاجتماعي في البيت الأبيض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us