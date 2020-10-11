تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية بجمهورية شمال قبرص التركية إلى جولة ثانية، نظراً لعدم حصول أي مرشح على النصاب القانوني.

وأفادت إذاعة وتلفزيون "بيرق" في البلاد الأحد، نقلاً عن اللجنة العليا للانتخابات بفرز 98.64% من الصناديق، وحسب نتائج الفرز الأولية، لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من أصوات الناخبين بالجولة الأولى، وهي النسبة المطلوبة للظفر بالرئاسة.

ووفق النتائج غير النهائية، حاز رئيس الوزراء أرسين تتار زعيم حزب "الوحدة الوطنية" 32.45% من الأصوات، وحل في المرتبة الثانية الرئيس الحالي مصطفى أقينجي، بحصوله على 29.76% من الأصوات.

وبهذه النتيجة، سيتنافس تتار وأقينجي في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتنافس في الانتخابات الرئاسية الحالية 11 مرشحاً، أبرزهم أقينجي وتتار.

وبشأن الاستفتاء الذي رافق الانتخابات الرئاسية، بخصوص تعديل دستوري ينص على زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، فقد بلغ المؤيدين للتعديلات 49.80%، والرافضين 50.20%، بحسب نتائج غير نهائية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت اللجنة أن نسبة المشاركة بلغت 54.72%، من أصل 198 ألفاً و867 شخصاً يحق لهم الاقتراع في 738 مركزاً انتخابياً.