سياسة
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تركيا تطلب من موسكو تحذير أرمينيا بعد خرق الهدنة
طلب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو من نظيره الروسي سيرغي لافروف تحذير أرمينيا بعد خرق الهدنة خلال أقل من 24 ساعة.
تركيا تطلب من موسكو تحذير أرمينيا بعد خرق الهدنة
 مقتل 9 مدنيين بينهم 4 نساء وإصابة آخرين بعد خرق أرمينيا الهدنة وقصف المناطق السكنية / Reuters
11 أكتوبر 2020

طلب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إرسال تحذير لأرمينيا كي تلتزم بوقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أكد جاوش أوغلو في الاتصال لنظيره الروسي ضرورة إرسال موسكو تحذيراً لأرمينيا من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار الذي خرقته بعد أقل من 24 ساعة من الاتفاق عليه.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية مقتل 9 مدنيين بينهم 4 نساء وإصابة 34 آخرين، من جراء قصف صاروخي للجيش الأرميني على مدينة غانجا، على الرغم من بدء سريان الهدنة الإنسانية منذ ظهر السبت.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين لأسباب إنسانية، بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ"، رداً على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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