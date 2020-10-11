سياسة
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وزير المخابرات الإسرائيلي: سنعارض بيع مقاتلات F-35 الأمريكية لقطر
أكد وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين أن بلاده ستعارض طلب قطر الحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية، موضحاً أن "الحفاظ على التفوق الإسرائيلي في المنطقة هو ضرورة قصوى".
وزير المخابرات الإسرائيلي: سنعارض بيع مقاتلات F-35 الأمريكية لقطر
وزير المخابرات الإسرائيلي يقول إن بلاده ستعارض طلب قطر شراء مقاتلات F-35 الأمريكية / Reuters
11 أكتوبر 2020

قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، إن بلاده ستعارض أي صفقة لبيع مقاتلات F-35 الأمريكية لقطر، مرجعاً ذلك إلى ضرورة "الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي" في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

ورداً على سؤال عمَّا إذا كانت إسرائيل ستعارض هذه الصفقة قال كوهين: "الجواب نعم، أمننا وتفوقنا العسكري في المنطقة هما أهم الأشياء بالنسبة إلينا"، وأضاف: "منطقتنا لم تتحول بعد إلى سويسرا".

يأتي الطلب القطري في أعقاب اتفاق بين الولايات المتحدة والإمارات، في أغسطس/آب، وافقت واشنطن بموجبه على النظر في منح أبو ظبي الموافقة على شراء مقاتلاتF-35 في صفقة جانبية لاتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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