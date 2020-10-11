سياسة
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قبرص التركية.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية
يتوجه الناخبون في شمال قبرص التركية لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتصويت على تعديل دستوري ينص على زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا.
قبرص التركية.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية
عملية التصويت في شمال قبرص التركية بدأت في تمام الثامنة صباحاً / AA
11 أكتوبر 2020

بدأت صباح الأحد عملية التصويت في جمهورية شمال قبرص التركية، لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للعاصمة لفكوشا، وتستمر حتى السادسة مساءً.

وإلى جانب التصويت لانتخاب رئيس للبلاد، سيصوت الناخبون القبارصة على تعديل دستوري ينص على زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا.

ويبلغ عدد الناخبين في شمال قبرص التركية 198 ألفاً و867 ناخباً، سيدلون بأصواتهم في 738 مركزاً انتخابياً.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانتخابات العليا نتائج الاقتراع مساء اليوم الأحد.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الحالية 11 مرشحاً، أبرزهم الرئيس الحالي مصطفى أقينجي ورئيس الوزراء أرسين تتار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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