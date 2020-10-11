في أول ظهور علني للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، ألقى كلمة أمام أنصاره في البيت الأبيض خلال إحدى المناسبات، وهي المرة الأولى منذ تشخيص إصابته بكوفيد-19، بعد أن أقرّ طبيبه بأنه لم يعد يمثل خطراً لنقل العدوى.

وقال طبيبه شون كونلي في بيان، إن ترمب أجرى اختباراً يوم السبت أظهر أنه لم يعد يمثل "خطراً لنقل العدوى للآخرين"، مضيفاً أن مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أجراها الرئيس أظهرت أنه لم يعد هناك دليل "على التضاعف النشط للفيروس".

ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض حول إن كان بيان كونلي يشير إلى أن نتائج الاختبار أثبتت خلو ترمب من الفيروس.

وتحدث ترمب، وهو يقف بمفرده دون أن يضع كمامة، من شرفة بالبيت الأبيض بعد ظهر السبت في أول ظهور علني له خلال إحدى المناسبات العامة منذ تشخيص إصابته بهذا المرض شديد العدوى.

ونقل ترمب إلى المستشفى في 2 أكتوبر/تشرين الأول لعلاجه من كوفيد-19 وعاد إلى البيت الأبيض يوم الاثنين.

وحثّ ترمب حشداً ضم آلافاً معظمهم من السود واللاتينيين، الذين كانوا يرتدون كمامات دون الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي، على المساعدة في نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعتزم ترمب زيارة ولايات فلوريدا وبنسلفانيا وأيوا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بالترتيب.

وقال ترمب للحشد: "أشعر أنني بخير".

وألقى ترمب كلمة مختصرة على غير عادته، مشيداً بشكل حازم دون تردد بسجله في مكافحة الجريمة ودعم الاقتصاد، ومهاجماً الديمقراطيين وسط هتاف الحضور.