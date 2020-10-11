قتل 7 مدنيين وأصيب 30، الأحد، من جراء استهداف القوات الأرمينية مبنى سكنياً في مركز مدينة غانجا ثاني أكبر المدن في أذربيجان.

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأرمينية لا تزال تواصل قصف المناطق والأحياء المدنية بالصواريخ والمدفعية، على الرغم من دخول الهدنة الإنسانية المعلنة بين الطرفين حيّز التنفيذ.

وأشارت الوكالة إلى أن منشآت مدنية كثيرة تضررت الليلة الماضية بسبب القصف الأرميني.

وكشف المتحدث باسم مركز المعلومات العسكري الأذربيجاني في مؤتمر صحفي أن القوات الأرمينية استخدمت قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في قصف مناطق مدنية.

في سياق متصل قال مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف إن شركة الطيران المدني "أطلنتيس أرمينيا إير لاينز" تنقل إلى أرمينيا صواريخ ومنظومات صواريخ مختلفة على متن طائرات مدنية تحت كسوة مساعدة إنسانية.

وأكد في تغريدة على تويتر أن "هذا يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد اتفاقية شيكاغو والمنظمة الدولية للطيران المدني".

ونجحت قوات الجيش الأذربيجاني مساء السبت في تدمير بطارية مدفعية خاصة بقوات الاحتلال الأرميني.

وجرى التوصل إلى الهدنة الإنسانية بعد اجتماع ثلاثي عقد في موسكو الجمعة، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا استغرق أكثر من 10 ساعات.

وفي 27 سبتمر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ“، رداً على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنياً. وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني في قره باغ.