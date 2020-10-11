سياسة
2 دقيقة قراءة
أرمينيا تستهدف مدنيي أذربيجان بالفوسفور الأبيض وتنقل السلاح بطائرات مدنية
قتل 7 مدنيين وأصيب 30 من جراء استهداف القوات الأرمينية مبنى سكنياً في مركز مدينة غانجا ثاني أكبر المدن في أذربيجان، كما صرح مستشار الرئيس الأذربيجاني أن شركة طيران مدني أرمينية تنقل صواريخ على متن طائرات مدنية تحت غطاء المساعدة الإنسانية.
أرمينيا تستهدف مدنيي أذربيجان بالفوسفور الأبيض وتنقل السلاح بطائرات مدنية
مقتل وإصابة مدنيين من جراء استهداف القوات الأرمينية مناطق سكنية  / Reuters
11 أكتوبر 2020

قتل 7 مدنيين وأصيب 30، الأحد، من جراء استهداف القوات الأرمينية مبنى سكنياً في مركز مدينة غانجا ثاني أكبر المدن في أذربيجان.

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأرمينية لا تزال تواصل قصف المناطق والأحياء المدنية بالصواريخ والمدفعية، على الرغم من دخول الهدنة الإنسانية المعلنة بين الطرفين حيّز التنفيذ.

وأشارت الوكالة إلى أن منشآت مدنية كثيرة تضررت الليلة الماضية بسبب القصف الأرميني.

وكشف المتحدث باسم مركز المعلومات العسكري الأذربيجاني في مؤتمر صحفي أن القوات الأرمينية استخدمت قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في قصف مناطق مدنية.

في سياق متصل قال مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف إن شركة الطيران المدني "أطلنتيس أرمينيا إير لاينز" تنقل إلى أرمينيا صواريخ ومنظومات صواريخ مختلفة على متن طائرات مدنية تحت كسوة مساعدة إنسانية.

وأكد في تغريدة على تويتر أن "هذا يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد اتفاقية شيكاغو والمنظمة الدولية للطيران المدني".

ونجحت قوات الجيش الأذربيجاني مساء السبت في تدمير بطارية مدفعية خاصة بقوات الاحتلال الأرميني.

وجرى التوصل إلى الهدنة الإنسانية بعد اجتماع ثلاثي عقد في موسكو الجمعة، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا استغرق أكثر من 10 ساعات.

وفي 27 سبتمر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ“، رداً على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنياً. وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني في قره باغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us