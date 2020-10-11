سياسة
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الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرات مناوئة لنتنياهو في تل أبيب
قمعت الشرطة الإسرائيلية عدة تظاهرات في أماكن متفرقة، تطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا فساد وسوء إدارة.
الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرات مناوئة لنتنياهو في تل أبيب
الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرات ضد نتنياهو في أنحاء متفرقة / Reuters
11 أكتوبر 2020

قمعت الشرطة الإسرائيلية، السبت، عدة تظاهرات في أنحاء البلاد، تطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

جاء ذلك في الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنّ آلافاً تظاهروا في مدينة تل أبيب، لكن الشرطة قمعت المتظاهرين، ما أدى إلى نشوب اشتباكات.

وأضافت أنّ "الشرطة أغلقت شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب نتيجة التظاهرات".

وفي مدينة القدس المحتلة اعتقلت الشرطة 4 أشخاص حاولوا تنظيم تظاهرة في مدينة القدس، كما اعتقلت الشرطة شخصين آخرين في مدينة حولون (شمال).

وشهدت مدينة نهاريا، أقصى شمالي البلاد، تظاهرة ضد نتنياهو قمعتها الشرطة الإسرائيلية.

وردد المتظاهرون شعارات من بينها "ارحل" و"نتنياهو إلى السجن"، بحسب الصحيفة.

وتنظم التظاهرات منذ عدة شهور ضد نتنياهو للمطالبة باستقالته، بسبب توجيه اتهامات ضده بقضايا فساد، بالإضافة إلى "سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا"، بحسب وصف منظمي التظاهرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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