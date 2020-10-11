سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020
الأمم المتحدة تعلن استئناف جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس / AFP
11 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

الأمم المتحدة تعلن استضافة تونس جلسات الحوار السياسي الليبي، والجيش الأذربيجاني يعلن صد هجوم أرميني رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

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الأمم المتحدة تعلن استضافة تونس جلسات الحوار السياسي الليبي

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز السبت، استئناف جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس. [TRT عربي]

وسيبدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كما سينعقد الاجتماع المباشر الأول لجلسات الحوار في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني. [TRT عربي]

وأوضحت وليامز أن الملتقى يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني، وأنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب، بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقاً. [الأناضول]

    الجيش الأذربيجاني يعلن صد هجوم أرميني رغم اتفاق وقف إطلاق النار

      أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية السبت، صد هجوم للجيش الأرميني شنه بهدف إعادة احتلال مناطق جرى تحريرها في وقت سابق على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. [TRT عربي]

      وقالت الوزارة في بيان، إن القوات الأرمينية شنت هجمات على جبهتين هما منطقتا هدروت وقرية توغ، وأراغول وبانزور، بهدف احتلال مدينة جبرائيل، وصدها الجيش الأذربيجاني الذي بات في موقف قوة على الجبهات كافة. [TRT عربي]

      كما أعلنت أذربيجان مقتل أحد مواطنيها المدنيين من جراء قصف مدفعي شنه الجيش الأرميني على أماكن سكنية على الرغم من الهدنة الإنسانية المؤقتة، وقالت النيابة العامة الأذربيجانية، في بيان، إن الجيش الأرميني شن قصفاً مكثفاً بالمدفعية على قريتي تشامنلي وزنغيشالي بمدينة آغدام. [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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