أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز السبت، استئناف جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية أوضح أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيُعقد وفق صيغة مختلطة نظراً لجائحة كورونا بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة.

وسيبدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كما سينقعد الاجتماع المباشر الأول لجلسات الحوار في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد البيان الأممي أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.

وبين أنه سيجري اختيار المشاركين في ملتقى الحوار من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقاً.