سياسة
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كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات خلال عرض عسكري
كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات خلال عرض عسكري غير مسبوق أُقيم قبل الفجر في العاصمة بيونغيانغ والذي شهد عرض صواريخ طويلة المدى لأول مرة منذ عامين.
كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات خلال عرض عسكري
كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات خلال عرض عسكري غير مسبوق أًقيم في العاصمة بيونغيانغ
10 أكتوبر 2020

كشفت كوريا الشمالية السبت، عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات خلال عرض عسكري غير مسبوق أُقيم قبل الفجر في العاصمة بيونغيانغ والذي شهد عرض صواريخ طويلة المدى لأول مرة منذ عامين.

وأُقيم العرض العسكري للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم، ويقول محللون إن الصاروخ الباليستي الجديد الذي عُرض على متن مركبة نقل لها 11 محوراً للعجلات، سيكون أحد أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنقولة براً في العالم في حالة دخوله الخدمة.

وكشف العرض عن الصاروخ هواسونج-15 وهو الصاروخ الأطول مدى الذي تختبره كوريا الشمالية ويبدو أنه صاروخ باليستي جديد يُطلق من الغواصات.

كما شمل الكشف عن صواريخ باليستية لأول مرة منذ أن بدأت لقاءات الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع عدد من زعماء العالم ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2018.

وقبيل العرض قال مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية قد يستخدم المناسبة للكشف عن "سلاح استراتيجي" جديد كما تعهد هذا العام.

وفي كلمته قال كيم "سنواصل بناء قوة دفاعنا الوطني والدفاع الذاتي للردع في الحرب"، لكنه تعهد ألا تستخدم القوة العسكرية للبلد على نحو استباقي. ولم يشر على نحو مباشر للولايات المتحدة أو محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة في الوقت الراهن.

من جانبه، وصف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية عرض كوريا الشمالية للصاروخ الجديد بأنه "مخيب للآمال" ودعا الحكومة إلى التفاوض لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل.

وقال المسؤول "أمر مخيب للآمال أن نرى كوريا الشمالية تواصل إعطاء الأولوية لبرنامجها النووي والصواريخ الباليستية المحظورة على حساب العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لشعب كوريا الشمالية. الولايات المتحدة تدعو كوريا الديمقراطية إلى الدخول في مفاوضات متواصلة وجادة لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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