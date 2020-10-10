سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد إعلان الهدنة.. دمار مدينة ترتر الأذربيجانية يصدم ساكنيها
كشفت هدنة وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا عن حجم الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية بمدينة ترتر الأذربيحانية والتي كانت أكثر المدن استهدافاً من قبل القوات الأرمينية خلال الاشتباكات الأخيرة.
بعد إعلان الهدنة.. دمار مدينة ترتر الأذربيجانية يصدم ساكنيها
كشفت هدنة وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا عن حجم الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية بمدينة ترتر الأذربيحانية  / AA
10 أكتوبر 2020

كشفت هدنة وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا عن حجم الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية بمدينة ترتر الأذربيحانية حيث كانت أكثر المدن استهدافاً من قبل القوات الأرمينية خلال الاشتباكات الأخيرة.

وفوجئ مواطنو المدينة الذين قدموا إليها أول مرة منذ بداية الاشتباكات لتفقد منازلهم، بمشاهد الدمار التي شهدتها المنازل بسبب الصواريخ الأرمينية التي أصابتها.

فقد دُمرت بعض المنازل بشكل كامل وتضرر البعض الآخر جزئياً، إضافة إلى تضرر المتاجر والمباني العامة والسيارات، كما تسببت الصواريخ في إحداث ثقوب في الشوارع والطرقات.

ولدى بعض سكان "ترتر" مخاوف حول اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، حيث سبق أن انتهكت أرمينيا الاتفاق، فيقولون إنهم لا يريدون وقفاً لإطلاق النار، معللين ذلك بأنه "كلما توصلوا لوقف إطلاق نار، تبدأ الهجمات مجدداً بعد فترة، هذا ليس حلاً دائماً، بل يجب تحرير قره باغ بالكامل".

ويقيم بعض سكان المدينة في الملاجئ منذ بداية الهجمات الأرمينية أواخر سبتمبر/أيلول، في محاولة منهم لضمان سلامة أرواحهم، في حين هاجر آخرون إلى مناطق يجدونها أكثر أماناً بحكم بعدها عن منطقة الاشتباكات.

ومنذ انطلاق الاشتباكات مجدداً بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تستهدف أرمينيا مناطق سكنية بنيران المدفعية الثقيلة.

واستمر الجيش الأرميني في استهداف المناطق االريفية في المدينة السبت، رغم بدء سريان الهدنة بين البلدين، فيما توقف الهجوم المكثف على مركز المدينة.

وفجر السبت، توصل الجانبان (أذربيجان وأرمينيا) لاتفاق الهدنة بعد اجتماع ثلاثي بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا استغرق أكثر من 10 ساعات في موسكو.

لكن وزارة الدفاع الأذربيجانية أكدت في وقت لاحق السبت، أن الجيش الأرميني انتهك الهدنة الإنسانية بين البلدين، بشكل "سافر"، وأفادت في بيان، أنه "بالرغم من بدء سريان الهدنة في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي (تغ 4)، إلا أن الجيش الأرميني شن هجومين في اتجاهي (أغديرة - ترتر)، و(فضولي - جبرائيل)".

وفي 27 سبتمر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ"، رداً على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني في قره باغ، بحسب بيانات لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us