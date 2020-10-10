كشفت هدنة وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا عن حجم الدمار الذي لحق بالمناطق السكنية بمدينة ترتر الأذربيحانية حيث كانت أكثر المدن استهدافاً من قبل القوات الأرمينية خلال الاشتباكات الأخيرة.

وفوجئ مواطنو المدينة الذين قدموا إليها أول مرة منذ بداية الاشتباكات لتفقد منازلهم، بمشاهد الدمار التي شهدتها المنازل بسبب الصواريخ الأرمينية التي أصابتها.

فقد دُمرت بعض المنازل بشكل كامل وتضرر البعض الآخر جزئياً، إضافة إلى تضرر المتاجر والمباني العامة والسيارات، كما تسببت الصواريخ في إحداث ثقوب في الشوارع والطرقات.

ولدى بعض سكان "ترتر" مخاوف حول اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، حيث سبق أن انتهكت أرمينيا الاتفاق، فيقولون إنهم لا يريدون وقفاً لإطلاق النار، معللين ذلك بأنه "كلما توصلوا لوقف إطلاق نار، تبدأ الهجمات مجدداً بعد فترة، هذا ليس حلاً دائماً، بل يجب تحرير قره باغ بالكامل".

ويقيم بعض سكان المدينة في الملاجئ منذ بداية الهجمات الأرمينية أواخر سبتمبر/أيلول، في محاولة منهم لضمان سلامة أرواحهم، في حين هاجر آخرون إلى مناطق يجدونها أكثر أماناً بحكم بعدها عن منطقة الاشتباكات.

ومنذ انطلاق الاشتباكات مجدداً بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تستهدف أرمينيا مناطق سكنية بنيران المدفعية الثقيلة.

واستمر الجيش الأرميني في استهداف المناطق االريفية في المدينة السبت، رغم بدء سريان الهدنة بين البلدين، فيما توقف الهجوم المكثف على مركز المدينة.

وفجر السبت، توصل الجانبان (أذربيجان وأرمينيا) لاتفاق الهدنة بعد اجتماع ثلاثي بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا استغرق أكثر من 10 ساعات في موسكو.

لكن وزارة الدفاع الأذربيجانية أكدت في وقت لاحق السبت، أن الجيش الأرميني انتهك الهدنة الإنسانية بين البلدين، بشكل "سافر"، وأفادت في بيان، أنه "بالرغم من بدء سريان الهدنة في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي (تغ 4)، إلا أن الجيش الأرميني شن هجومين في اتجاهي (أغديرة - ترتر)، و(فضولي - جبرائيل)".

وفي 27 سبتمر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ"، رداً على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني في قره باغ، بحسب بيانات لوزارة الدفاع الأذربيجانية.