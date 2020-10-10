أعلنت السلطات الباكستانية حظر تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة، على خلفية نشره محتويات "لا أخلاقية وغير لائقة" على منصته.

جاء ذلك في بيان صدر عن هيئة الاتصالات الباكستانية، الجمعة، قالت فيه إن شركة تيك توك "فشلت في الامتثال الكامل للتعليمات لتطوير آلية فعالة للسيطرة على المحتوى غير القانوني".

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت قرارها بعد تلقي شكاوى ضد محتويات "غير أخلاقية وفاحشة" على منصة التطبيق.

وذكر بيان الهيئة أنه "مع مراعاة الشكاوى وطبيعة المحتوى الذي يتم نشره باستمرار على تيك توك، تم إصدار تحذير نهائي للشركة ومنحها وقتاً طويلاً للرد والامتثال للتعليمات والإرشادات".

وقال البيان إن الشركة الصينية فشلت في الامتثال الكامل لتعليمات هيئة الاتصالات الباكستانية، لذا قررت السلطات حظر التطبيق في باكستان.

في المقابل، تركت هيئة الاتصالات الباب مفتوحاً لعودة تيك توك، قائلة إنها ستراجع قرارها إذا طورت الشركة الصينية آلية لتعديل المحتوى.

وسبق أن قالت هيئة الاتصالات الباكستانية، في يوليو/تموز، إنها أصدرت "تحذيراً نهائياً" لمنصة تيك توك لإزالة "المحتوى الفاحش وغير الأخلاقي".