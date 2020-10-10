قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، السبت، إن الجيش الأرميني انتهك الهدنة الإنسانية بين البلدين بشكل "سافر".

وأفادت الوزارة في بيان، أنه "بالرغم من بدء سريان الهدنة في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي (4 تغ)، فإن الجيش الأرميني شن هجومين في اتجاهي (أغديرة-ترتر)، و(فضولي-جبرائيل)"، واستهدف مناطق سكنية في مدينتي أغدام وترتر.

وأوضحت أن الجيش الأذربيجاني تمكن من إحباط الهجومين، ورد عليهما بالشكل المناسب، وأضافت أن الجيش الأرميني أطلق أيضاً قذائف مدفعية على بعض التجمعات السكنية في المنطقة.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة إنسانية من أجل تبادل الأسرى وجثث القتلى، حيث دخلت حيز التنفيذ السبت اعتباراً من الساعة 12:00 بتوقيت باكو (4 تغ).

وتوصل الجانبان إلى اتفاق الهدنة فجر السبت، بعد اجتماع ثلاثي بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا استغرق أكثر من 10 ساعات في موسكو.

وفي 27 سبتمر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ"، رداً على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني في قره باغ، بحسب بيانات لوزارة الدفاع الأذربيجانية.