سياسة
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ناخبو قبرص التركية يتوجهون الأحد للاستحقاق الرئاسي
يتوجه الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، غداً الأحد.
ناخبو قبرص التركية يتوجهون الأحد للاستحقاق الرئاسي
قبرص التركية تستعد للانتخابات الرئاسية الأحد  / AP
10 أكتوبر 2020

يتوجه الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وإلى جانب الانتخابات الرئاسية سيجرى أيضاً استفتاء على تعديل دستوري ينص على زيادة عدد قضاة المحكمة العليا.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في قبرص التركية 198 ألفاً و867، خصصت لهم لجنة الانتخابات 738 صندوقاً للاقتراع .

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديل الدستوري من الساعة 08:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتستمر حتى الساعة 18:00 مساءً.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتحابات النتائج مساء الأحد، بحدود الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

ويتنافس 11 مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، أبرزهم: الرئيس الحالي مصطفى أقينجي مرشح حزب "التحرير المجتمعي"، ورئيس الوزراء الحالي "أرسين تتار" مرشح "الوحدة الوطنية"، ورئيسا "التركي الجمهوري" طوفان أرهومان، و"الميلاد مجدداً" أرهان أرقلي، إلى جانب وزير الخارجية قدرت أوزرساي، ونائب الحزب "الديمقراطي" سردار دنكطاش.

ووفقاً للمادة 99 من الدستور في قبرص التركية، فإنه يجب أن يحصد المرشح المشارك في الانتخابات الرئاسية الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة من أجل الفوز فيها.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة، تُجرى جولة ثانية من الانتخابات بين أول مرشحين حاصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويتم اختيار من حصد منهما أكبر عدد من الأصوات.

والانتخابات الرئاسية التي ستجري غداً هي العاشرة منذ 1974، لاختيار رئيس البلاد لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في 26 أبريل/نيسان الماضي، إلا أن البرلمان قرر تأجيلها إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومنذ 1974تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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