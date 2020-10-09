سياسة
3 دقيقة قراءة
اتفاق روسي-أمريكي مبدئي على تجميد رؤوس الأسلحة النووية
قالت مصادر مطلعة على المباحثات الأمريكية الروسية إن المفاوضين اتفقوا من حيث المبدأ على استمرار تجميد مخزوناتهم من رؤوس الأسلحة النووية، في محاولة لإنقاذ آخر معاهدة متبقية للتحكم في الأسلحة قبل انتهائها العام المقبل.
اتفاق روسي-أمريكي مبدئي على تجميد رؤوس الأسلحة النووية
اتفاق روسي-أمريكي مبدئي على تجميد رؤوس الأسلحة النووية / Reuters
9 أكتوبر 2020

وافق مفاوضون أمريكيون وروس من حيث المبدأ على استمرار تجميد مخزوناتهم من رؤوس الأسلحة النووية، في محاولة لإنقاذ آخر معاهدة متبقية للتحكم في الأسلحة قبل انتهائها العام المقبل، حسبما قال شخص مطلع على المباحثات الجمعة.

وأوضح المصدر أنه لم يتضح بعد إذا كان الاتفاق على التجميد سينجح أو سيترجم إلى تمديد معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في فبراير/شباط. لكن إن نجح، فسيعلن عن الاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف تمديد الاتفاق وضم الصين إليه في النهاية، وهو مطلب للإدارة الأمريكية منذ زمن طويل.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وقَّعا الاتفاق، لكن المفاوضين لا يزالون بحاجة إلى تناول التفاصيل، ومنها مسائل التنفيذ والتصديق.

تحدَّث المصدر إلى الصحفيين بعد آخر جولة من مباحثات التحكم في الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا في هلسنكي هذا الأسبوع.

وقال المصدر الذي لم يُسمح له بمناقشة المفاوضات علناً فاشترط كتمان هويته، إن مناقشات للمتابعة بين واشنطن وموسكو ستجرى الأسبوع المقبل. وأخبر الروس أنه إذا لم يجرِ الاتفاق على التجميد خلال الأسابيع المقبلة، فقد تزيد الولايات المتحدة من صعوبة شروطها.

تأتي أنباء التجميد المحتمل فيما يسعى ترمب لتحقيق انتصارات على صعيد السياسة الخارجية أثناء حملة إعادة انتخاب صعبة في مواجهة نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي تعهد بتمديد معاهدة ستارت الجديدة حتى دون مشاركة صينية.

قد يمثل الإعلان قبيل الانتخابات مفاجأة، بالنظر إلى ما يقوله مسؤولو الاستخبارات الأمريكية بشأن تفضيل روسيا لترمب والعمل على تشويه سمعة بايدن.

وتابع المصدر المطلع على المفاوضات بأن 3 نوفمبر/تشرين الثاني ليس موعداً نهائياً لاتفاق التجميد مع روسيا، مؤكداً أن إدارة ترمب ستستمر في التفاوض بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. لكنه أوضح أيضاً أن الولايات المتحدة ستسعى لمزيد من التنازلات الروسية إذا استمرت المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات.

حالياً، تتصور الولايات المتحدة وضع حد واسع على رؤوس الأسلحة النووية يمكن بموجبه تعديل عدد من أنظمة الأسلحة المتعددة بمرونة، وفقاً للمصدر.

وبعد آخر محادثات في هلسنكي الاثنين، قال كبير المفاوضين الأمريكيين مارشال بيلينغسلي، مبعوث ترمب الخاص للحد من الأسلحة النووية، إن الاجتماع أحرز "تقدماً مهماً".

كان الاجتماع متابعة لمناقشات سابقة بين بيلينغسلي ونظيره الروسي، نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في فيينا، ومباحثات بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي في جنيف.

لكن روسيا كانت تنظر بتشكُّك أكبر تجاه المباحثات، فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن "بالانفرادية"، وقال إن معاهدة ستارت الجديدة على الأرجح ستنتهي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us