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أذربيجان تقول إنها غير مستعدة لتقديم تنازلات لأرمينيا على طاولة المفاوضات، وتركيا تعلن مواصلة التنقيب شرقي المتوسط.

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مع بدء المفاوضات.. أذربيجان: غير مستعدين لتقديم تنازلات لأرمينيا

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن بلاده ليست مستعدة لتقديم تنازلات لأرمينيا على طاولة المفاوضات، ولن تتمكن أي دولة أخرى من التأثير على موقف باكو من الصراع. [TRT عربي]

وأكد علييف أنهم "غير مستعدين لتقديم أي تنازلات لأرمينيا على طاولة المفاوضات"، وأضاف "يجب أن لا يشك أحد في أننا سوف نستعيد أراضينا المحتلة من قبل أرمينيا". [TRT عربي]

وشدد الرئيس الأذربيجاني على أن باكو تمنح أرمينيا فرصة للخروج من أراضيها المحتلة عبر التفاوض والسلام، قائلاً: "بالأساس سنستعيد أراضينا وسنؤمن وحدتها، والعالم بأسره رأى ذلك، فرغبتنا هي عدم إراقة الدماء، وعدم ارتقاء شهداء، جل ما نريده أراضينا، اخرجوا منها فنحن سنسترجعها منكم، وأريدكم ألّا تفوتوا هذه الفرصة التاريخية". [الأناضول]

"نافتكس" جديد.. تركيا تعلن مواصلة التنقيب شرقي المتوسط

أطلقت تركيا إخطاراً بحرياً جديداً "نافتكس"، قبالة سواحل جزيرة قبرص، يتعلق بمهام جديدة لسفينة الأبحاث "بربروس خير الدين باشا"، حول أعمال التنقيب عن النفط والغاز. [TRT عربي]

وحسب الإخطار الجديد، فإن سفينة "بربروس خير الدين باشا" ستمدد مباشرة مهامها من 10 أكتوبر/تشرين الأول حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وترافقها سفينتا "تانوكس1" و"أبولو مون". [TRT عربي]

وستقوم بأعمال المسح في المنطقة المحددة، وفق الإخطار، قبالة سواحل جزيرة قبرص، شرقي المتوسط. [الأناضول]