سياسة
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"نافتكس" جديد.. تركيا تعلن مواصلة التنقيب شرقي المتوسط
أطلقت تركيا إخطاراً بحرياً جديداً "نافتكس"، قبالة سواحل جزيرة قبرص يتعلق بمهام جديدة لسفينة الأبحاث "بربروس خير الدين باشا"، حول أعمال التنقيب عن النفط والغاز، في الفترة بين 10 أكتوبر/تشرين الأول حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
"نافتكس" جديد.. تركيا تعلن مواصلة التنقيب شرقي المتوسط
أطلقت تركيا إخطاراً بحرياً جديداً "نافتكس" لمواصلة أعمال التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط / AA
9 أكتوبر 2020

أطلقت تركيا الجمعة، إخطاراً بحرياً جديداً "نافتكس"، قبالة سواحل جزيرة قبرص، يتعلق بمهام جديدة لسفينة الأبحاث "بربروس خير الدين باشا"، حول أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وحسب الإخطار الجديد، فإن سفينة "بربروس خير الدين باشا" ستباشر مهامها من 10 أكتوبر/تشرين الأول حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وترافقها سفينتا "تانوكس1" و"أبولو مون".

وستنفذ أعمال المسح في المنطقة المحددة وفق الإخطار، قبالة سواحل جزيرة قبرص شرقي المتوسط.

وفي 16 أغسطس/آب الماضي، أطلقت تركيا إخطار نافتكس جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص، لمواصلة سفنها أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وواصلت سفينة التنقيب التركية "ياووز" أعمال التنقيب في المنطقة المحددة من 18 أغسطس/آب حتى عودتها في 15 سبتمبر/أيلول الماضي

مصدر:TRT عربي - وكالات
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