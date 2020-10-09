سياسة
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الجيش الصيني يطالب واشنطن بالكف عن التحركات الاستفزازية في بحر الصين
قال متحدث باسم الجيش الصيني الجمعة، إن المدمرة الأمريكية جون ماكين دخلت المياه المحيطة بجزر باراسيل التي تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي من دون إذن الحكومة الصينية.
الجيش الصيني يطالب واشنطن بالكف عن التحركات الاستفزازية في بحر الصين
الجيش الصيني يطالب واشنطن بالكف عن التحركات الاستفزازية في بحر الصين / DPA
9 أكتوبر 2020

قال متحدث باسم الجيش الصيني الجمعة، إن المدمرة الأمريكية جون ماكين دخلت المياه المحيطة بجزر باراسيل التي تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، من دون إذن الحكومة الصينية.

وقال المتحدث في منشور على حساب رسمي بتطبيق وي شات: "نطالب الولايات المتحدة بالكف فوراً عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية والحد من العمليات العسكرية في البحر والجو".

وأضاف المتحدث أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها وأمنها القومي وحفظ السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

ويعد موضوع طموحات واشنطن في بحر الصين الجنوبي أحد أهم ملفات الخلاف بينها وبين بكين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القضايا، من تعامل بكين مع فيروس كورونا إلى فرضها قانوناً أمنياً جديداً في هونج كونج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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