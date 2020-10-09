سياسة
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لافروف: علاقات روسيا والاتحاد الأوروبي تتدهور بسبب نافالني
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة، رداً على سؤال عن عقوبات يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب تسميم أليكسي نافالني المعارض للكرملين، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد تتدهور بسرعة.
لافروف: علاقات روسيا والاتحاد الأوروبي تتدهور بسبب نافالني
قال وزير الخارجية الروسي إن العلاقات بين روسيا والاتحاد تتدهور بسرعة بسبب قضية نافلني / Reuters
9 أكتوبر 2020

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة، رداً على سؤال عن عقوبات يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب تسميم أليكسي نافالني المعارض للكرملين، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد تتدهور بسرعة.

وقال لافروف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في موسكو، إن الاتحاد الأوروبي يعمل كقاضٍ وجلاد في قضية نافالني، وأخفق في تقديم معلومات أساسية لموسكو تسمح لروسيا بإجراء تحقيق.

وأضاف أن ألمانيا تنتهك التزاماتها الدولية بتقاعسها عن تقديم تلك المعلومات.

ونفت موسكو مراراً ضلوعها في قضية تسميم نافالني الذي اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه وراء الهجوم عليه، وهو الاتهام الذي رفضه الكرملين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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