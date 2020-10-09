سياسة
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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض شكاوى للإرهابي "كولن"
رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكاوى لزعيم منظمة "كولن"، ادّعى فيها تعرّضه للتمييز لدى المحاكم التركية، مشيرةً إلى أنها فحصت ودمجت الدعاوى التي تقدم بها محامي كولن حول رفض المحاكم التركية طلبات له لتكذيب أخبار بحقه أوردتها بعض الصحف عام 2015.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض شكاوى للإرهابي "كولن"
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض شكاوى قدّمها زعيم منظمة "كولن" الإرهابية حول تعرّضه للتمييز لدى المحاكم التركية / Reuters
9 أكتوبر 2020

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجمعة، شكاوى لزعيم منظمة "كولن" الإرهابية فتح الله كولن، ادّعى فيها تعرّضه للتمييز لدى المحاكم التركية.

وقالت المحكمة في قرارها إنها فحصت ودمجت الدعاوى الست التي تقدم بها محامي غولن حول رفض المحاكم التركية طلبات له لتكذيب أخبار بحقه أوردتها بعض الصحف عام 2015.

وأشارت المحكمة الأوروبية إلى أنها قيّمت الطلب المتعلق بالادعاء بانتهاك الحق في محاكمة عادلة برفض المحاكم لطلباته، في نطاق "حق حماية الحياة الخاصة"، مؤكدةً أن كولن لم يقدِّم شكوى حيال تلك الأخبار في تركيا، ولم يطلب تعويضات.

وخلصت المحكمة إلى أن القانون التعويضات والجنائي التركي يوفِّر ضمانات كافية لحماية الحقوق الشخصية لمقدِّم الطلب، لكن المشتكي لم يقدِّم طلباته للانتصاف في هذا المجال في ما يتعلق بالأخبار التي تحتوي على ادّعاءات خطيرة ضده، وجدت المحكمة أن هذا الجزء من الطلب غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ادِّعاء كولن بأن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك من قبل المحكمة الدستورية التركية لرفضها طلباته الفردية، لأنها لا تحتوي على مبررات كافية، إذ أكّدت المحكمة الأوروبية أن قرار "الدستورية التركية" يستند إلى أسس.

كما وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ادِّعاء كولن بأن المحاكم التركية ليست نزيهة وغير مستقلة، هو ادعاء لا يستند إلى أساس صحيح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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