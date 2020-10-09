أعلنت روسيا أن أرمينيا وأذربيجان وافقتا على المشاركة في مشاورات حول إقليم "قره باغ" في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح صحفي الجمعة، إن المشاورات الثلاثية ستعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية.

وأضافت أن التحضيرات للقاء الثلاثي جارية بشكل فعال في العاصمة موسكو.

وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو الجمعة، بشأن الوضع في "قره باغ".

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية.

وردّاً على الاعتداءات، نفّذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكّن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، حسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".