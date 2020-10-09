سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020
جاوش أوغلو يعلن التوصل إلى اتفاق مع اليونان على إجراء محادثات استكشافية / AA
9 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

جاوش أوغلو يعلن التوصل إلى اتفاق مع اليونان على إجراء محادثات استكشافية، وأردوغان يصرح أن الاستثمارات التركية وفرت 100 ألف فرصة عمل في إفريقيا.

الجديد علىTRTعربي:

هل يُمكن أن يمتد الصراع الأذربيجاني-الأرميني إلى إيران؟

هندسة الشراكات الإقليمية في ظلال زيارة أردوغان لقطر والكويت

شاهد!

"أفضل متحدث باسم إسرائيل"

جاوش أوغلو يعلن التوصل إلى اتفاق مع اليونان على إجراء محادثات استكشافية

    قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إن تركيا واليونان اتفقتا على إجراءات لبناء الثقة وإجراء محادثات استكشافية ثنائية بعد توتر دام أسابيع شرقي المتوسط. [TRTعربي]

    وتحدث جاوش أوغلو بعد اجتماعه مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس لأول مرة منذ بدء الخلاف بين بلديهما. [TRTعربي]

    وقال جاوش أوغلو متحدثاً إلى وسائل الإعلام الرسمية بعد حضوره منتدى الأمن العالمي في سلوفاكيا، إن تركيا ستستضيف الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية لدى استئنافها، لكن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي لا تزالان تعكفان على تحديد موعد بدء المحادثات. [TRTعربي]

    أردوغان: الاستثمارات التركية وفَّرت 100 ألف فرصة عمل بإفريقيا

      ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاستثمارات التركية في قارة إفريقيا وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع التركية المنجزة فيها بلغت نحو 70 مليار دولار. [TRTعربي]

      جاء ذلك خلال افتتاحه الخميس، جلسة منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي، عبر تقنية فيديو كونفرانس، من قصر وحيد الدين الرئاسي في إسطنبول. [TRTعربي]

      وأوضح أن بلاده "رفعت عدد سفاراتنا في القارة الإفريقية من 12 إلى 42، ومكاتب الاستشارات التجارية إلى 26". [الأناضول]

      وأضاف أن "قيمة مشاريع الشركات التركية المنجزة في إفريقيا بلغت نحو 70 مليار دولار، وأن أكثر من 100 ألف إفريقي حصل على فرصة عمل بفضل المستثمرين الأتراك".[الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
      اكتشف
      غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
      الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
      إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
      زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
      مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
      "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
      الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
      قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
      عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
      ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
      زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
      كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
      بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
      وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
      الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
      ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
      Contact us