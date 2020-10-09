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جاوش أوغلو يعلن التوصل إلى اتفاق مع اليونان على إجراء محادثات استكشافية، وأردوغان يصرح أن الاستثمارات التركية وفرت 100 ألف فرصة عمل في إفريقيا.

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جاوش أوغلو يعلن التوصل إلى اتفاق مع اليونان على إجراء محادثات استكشافية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إن تركيا واليونان اتفقتا على إجراءات لبناء الثقة وإجراء محادثات استكشافية ثنائية بعد توتر دام أسابيع شرقي المتوسط. [TRTعربي]

وتحدث جاوش أوغلو بعد اجتماعه مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس لأول مرة منذ بدء الخلاف بين بلديهما. [TRTعربي]

وقال جاوش أوغلو متحدثاً إلى وسائل الإعلام الرسمية بعد حضوره منتدى الأمن العالمي في سلوفاكيا، إن تركيا ستستضيف الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية لدى استئنافها، لكن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي لا تزالان تعكفان على تحديد موعد بدء المحادثات. [TRTعربي]

أردوغان: الاستثمارات التركية وفَّرت 100 ألف فرصة عمل بإفريقيا

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاستثمارات التركية في قارة إفريقيا وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع التركية المنجزة فيها بلغت نحو 70 مليار دولار. [TRTعربي]

جاء ذلك خلال افتتاحه الخميس، جلسة منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي، عبر تقنية فيديو كونفرانس، من قصر وحيد الدين الرئاسي في إسطنبول. [TRTعربي]

وأوضح أن بلاده "رفعت عدد سفاراتنا في القارة الإفريقية من 12 إلى 42، ومكاتب الاستشارات التجارية إلى 26". [الأناضول]

وأضاف أن "قيمة مشاريع الشركات التركية المنجزة في إفريقيا بلغت نحو 70 مليار دولار، وأن أكثر من 100 ألف إفريقي حصل على فرصة عمل بفضل المستثمرين الأتراك".[الأناضول]