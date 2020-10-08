أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس، تدمير دبابات ومدرعات للجيش الأرميني في إقليم قره باغ.

ونشرت الوزارة مشاهد جوية جديدة، تظهر استهداف قواتها لدبابات ومدرعات أرمينية.

وحسب المشاهد، يتضح أن الدبابات والمدرعات الأرمينية كانت مخفية في مواقعها بوسائل تمويهية.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية.

ورداً على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكَّن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، حسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قره باغ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.