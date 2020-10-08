أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، قائمة عقوبات جديدة على إيران تشمل 18 مصرفاً.

وقال بيان لوزارة الخزانة إنه بموجب قرار الوزير ستيفن منوشين بالتشاور مع وزير الخارجية مايك بومبيو، "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ثمانية عشر مصرفاً إيرانياً رئيسياً".

وتشمل القائمة 16 مصرفاً تعمل في القطاع المالي الإيراني، إضافة إلى بنك التعاون الإقليمي الإسلامي، الخاضع لسيطرة بنك اقتصاد نوفين المشمول بالقائمة، وبنك حكمت الذي قال بيان الخزانة الأمريكية إنه "يخدم القوات المسلحة الإيرانية ويسيطر عليه بنك (سباه) المشمول بالقائمة أيضاً".

ونسب البيان إلى منوشين قوله: "إجراء اليوم يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع (لإيران) إلى الدولار الأمريكي".

وأضاف منوشين: "برامج عقوباتنا ستستمر حتى تقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية"، حسب قوله.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات الجديدة "لا تؤثر على التراخيص والاستثناءات الحالية للتجارة الإنسانية، ولا على الأنشطة المستثناة من وزارة الخارجية، أو الأنشطة الخاضعة لترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

وقال البيان: "تدرك حكومة الولايات المتحدة وتفهم ضرورة وصول الصادرات التجارية والمعاملات الإنسانية إلى النظام المصرفي الإيراني، ولا يتعارض هذا الإجراء مع هذه القدرة".