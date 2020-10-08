سياسة
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منظمة الصحة تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات كورونا اليومية عالمياً
سجلت منظمة الصحة العالمية الخميس، زيادة قياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، إذ بلغ إجمالي الإصابات 338 ألفاً و779 إصابة خلال 24 ساعة.
منظمة الصحة تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات كورونا اليومية عالمياً
منظمة الصحة تسجل ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة اليومية حول العالم / Reuters
8 أكتوبر 2020

سجلت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، زيادة قياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، إذ بلغ إجمالي الإصابات 338 ألفاً و779 إصابة خلال 24 ساعة.

وزادت الوفيات 5514 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في العالم إلى مليون و50 ألفاً.

وسجلت الهند 78 ألفاً و524 إصابة جديدة، وتلتها البرازيل بتسجيل 41 ألفاً و906 إصابات، في حين سجلت الولايات المتحدة 38 ألفاً و904 إصابات جديدة.

وكانت الإحصائية القياسية العالمية السابقة لإصابات كورونا قد سجلت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 330 ألفاً و340 إصابة، وسجلت المنظمة رقماً قياسياً في عدد الوفيات بلغ 12 ألفاً و393 وفاة في 17 أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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