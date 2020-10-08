سياسة
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تركيا.. شركة روكيتسان تسلِّم أول صاروخ بحري محلي نهاية 2020
أعلن المدير العام لشركة روكيتسان التركية لصناعة الصواريخ، مراد إيكينجي، أن الشركة ستبدأ تسليم صاروخ أطمجه، أول صاروخ كروز بحري محلي الصنع في تركيا، نهاية العام الجاري 2020.
تركيا.. شركة روكيتسان تسلِّم أول صاروخ بحري محلي نهاية 2020
شركة روكيتسان التركية تسلم أول صاروخ كروز بحري محلي الصنع نهاية 2020 / AA
8 أكتوبر 2020

أعلن المدير العام لشركة روكيتسان التركية لصناعة الصواريخ، مراد إيكينجي، أن الشركة ستبدأ تسليم صاروخ أطمجه، أول صاروخ كروز بحري محلي الصنع في تركيا، نهاية العام الجاري 2020.

وأوضح إيكينجي في تصريح لوكالة الأناضول، أن “الشركة تعمل حالياً على إنتاج نسخة أرض-أرض، من الصاروخ الذي يلقى إقبالاً خارج تركيا أيضاً".

ووضح أن “نسبة المنتج المحلي في منظومة التسليح التركية وصلت إلى 70%”، بفضل جهود الشركات التركية في تطوير الصناعات الدفاعية، الأمر الذي يعزز من قدرة تركيا على المنافسة الدولية.

وحسب إيكينجي، يبلغ مدى صاروخ أطمجه 250 كيلومتراً، بالإضافة إلى إمكانية طيرانه في مستوى يقترب من سطح البحر، وهي تكنولوجيا لا تملكها إلا دول قليلة

وأوضح مدير عام روكيتسان أن الصاروخ “يمكن أن يحل محل الصواريخ التي يجري استيرادها من الخارج، وبخاصة لتلبية احتياجات القوات البحرية”.

وتابع: "الشركة تعمل الآن على تطوير نسخة من صاروخ أطمجه، من أجل القوات البرية، ستكون لها القدرة على تدمير الصواريخ أرض-أرض".

وعن موعد تسليم الصاروخ، قال إنه "سيبدأ بحلول نهاية العام الجاري 2020"، مشيراً إلى وجود طلب كبير من الخارج لشرائه حتى قبل بدء التسليم.

واختتم إيكينجي تصريحه للأناضول بأنه “لا يزال أمامنا طريق طويل، حتى تنهي تركيا تماماً اعتمادها على الخارج في الصناعات الدفاعية، لقد حققنا تقدماً كبيراً وأصبحنا دولة يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في التسليح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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