قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الطائرات المسيرة المسلحة تركية الصنع أثبتت أنها منافسة قوية لنظيراتها الأمريكية والإسرائيلية والصينية.

وأضافت أن المسيرات المسلحة التركية التي يستخدمها الجيش الأذربيجاني أبلت بلاء حسناً في ضرب الأهداف العسكرية الأرمينية على جبهة إقليم قره باغ.

وأشارت إلى أن نجاح المسيرات التركية هو نتاج مجهود متواصل منذ 20 عاماً، مبينة أن تركيا وبفضل هذا النجاح، قلصت من التبعية للغرب في شراء الأسلحة، وعززت من ثقتها الوطنية.

وأكدت أن صناعة الطائرات المسيرة بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، تجعل تركيا "قوة درون صاعدة"، فضلاً عن كونها منافسة قوية لنظيراتها الأمريكية والإسرائيلية والصينية، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن دان غيتينغار، المسؤول المشارك لمركز أبحاث الدرون في مجمّع "بارد" بنيويورك الأمريكية.

وتطرَّق خبر الصحيفة البريطانية، إلى ارتفاع الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية إلى 3 مليارات دولار، بعد أن كانت 248 مليون دولار عام 2002.