سياسة
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تركيا وقطر تبحثان التعاون العسكري والدوحة تدشن سفينة تدريب عسكري بإسطنبول
دشنت قطر واحدة من أكبر سفن التدريب العسكري بالعالم في إسطنبول، في الوقت الذي أجريت فيه مباحثات قطرية-تركية بالدوحة لتعزيز التعاون العسكري.
تركيا وقطر تبحثان التعاون العسكري والدوحة تدشن سفينة تدريب عسكري بإسطنبول
سفينة QTS91 الدوحة تعد واحدة من أكبر سفن التدريب العسكري بالعالم
8 أكتوبر 2020

بحث قائد القوات التركية القطرية المشتركة بالدوحة بيبرس آيغون الخميس، مع مسؤولين عسكريين قطريين، تعزيز التعاون والتدريبات المشتركة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية، أن آيغون التقى بشكل منفصل كلاً من رئيس هيئة التدريب بالجيش القطري جاسم أحمد المهندي، وقائد معهد اللغات بالجيش حسن عبد الله العبد الله.

وجرت خلال لقاء آيغون والمهندي، مناقشة المواضيع المتعلقة بالتمارين والتدريبات المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، حسب المصدر ذاته.

كما ناقش المسؤول التركي مع العبد الله، المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، خلال لقائهما بحضور عدد من الضباط في القوات المسلحة التركية والقطرية.

وتشهد العلاقات التركية-القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، جرت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية والمناورات المشتركة وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

في سياق آخر، دشنت قطر الخميس، إحدى كبرى سفن التدريب العسكرية في العالم بمدينة إسطنبول التركية.

ووفق بيان وزارة الدفاع القطرية، "دشن وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أقار سفينة التدريب (QTS91الدوحة) في حوض الأناضول لبناء السفن بمدينة إسطنبول التركية".

وأفاد البيان بأن "سفينة (الدوحة) تعد من أكبر سفن التدريب العسكرية في العالم، كما تشكل رافداً مهماً للقوات البحرية القطرية في مجال التدريب".

وفي مارس/آذار 2018، وقَّعت القوات البحرية القطرية، ثلاث اتفاقيات مع شركة الأناضول التركية لبناء السفن، لتوريد 4 سفن تدريب عسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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