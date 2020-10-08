سياسة
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ترمب يرفض المشاركة في مناظرة "افتراضية"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، رفضه المشاركة في مناظرة رئاسية تقام افتراضياً أمام منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك بعد إعلان لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، أن المناظرة الرئاسية الثانية ستكون "افتراضية" إثر إصابة الرئيس بكورونا.
ترمب يرفض المشاركة في مناظرة "افتراضية"
ترمب يرفض المشاركة في مناظرة افتراضية أمام منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن / AFP
8 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، رفضه المشاركة في مناظرة رئاسية تقام "افتراضياً" أمام منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

جاء ذلك تعليقاً على إعلان لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية التي قالت في وقت سابق، إن المناظرة الرئاسية الثانية بين ترمب وبايدن ستكون "افتراضية"، إثر إصابة الرئيس بكورونا.

وقال ترمب في مقابلة مع "فوكس بيزنس" إن هذا الترتيب "غير مقبول لدينا". كما اتهم منظمي المناظرة بمحاولة حماية خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وأعلنت لجنة المناظرة في وقت سابق اليوم، أن المناظرة بين المرشحين المفترض عقدها منتصف الشهر الجاري في ميامي، ستكون افتراضية "حرصاً على سلامة جميع المشاركين بالمناظرة الرئاسية الثانية".

وأوضحت أن المرشحَين "سيشاركان من مكانين بعيدين منفصلين"، بينما يظل المشاركون والمسؤولون في ميامي.

والجمعة الماضية، أعلن ترمب إصابته وزوجته بكورونا، قبل أن يكتب في تغريدة الثلاثاء، إنه يتطلع إلى مناظرة بايدن في ميامي.

وقال بايدن إنه ينبغي عدم عقد المناظرة، إذا لم يتعافَ ترمب من فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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