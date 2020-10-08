ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاستثمارات التركية في قارة إفريقيا وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع التركية المنجزة فيها بلغت نحو 70 مليار دولار.

جاء ذلك خلال افتتاحه الخميس، جلسة منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي، عبر تقنية فيديو كونفراس، من قصر وحيد الدين الرئاسي في إسطنبول.

وأوضح أن بلاده "رفعت عدد سفاراتنا في القارة الإفريقية من 12 إلى 42، ومكاتب الاستشارات التجارية إلى 26".

وأضاف أن "قيمة مشاريع الشركات التركية المنجزة في إفريقيا بلغت نحو 70 مليار دولار، وأن أكثر من 100 ألف إفريقي حصل على فرصة عمل بفضل المستثمرين الأتراك".

وتابع: "استمرت شركاتنا في إفريقيا بأعمالها بتفانٍ خلال فترة الوباء، على الرغم من الصعوبات اللوجستية وإجراءات الحجر الصحي".

واستطرد قائلاً: "المقاولون الأتراك لا يتركون أي عمل بدأوه، ويكملون أعمال الشركات الأجنبية الأخرى التي تركت أو فشلت في إكمال مشاريعها في مستوى قياسي".

وأشار أردوغان إلى توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع 13 دولة إفريقية، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع 5 أخرى.

وأكد أنه نتيجة الجهود الحثيثة، ارتفع حجم التبادل التجاري مع القارة الأفريقية من 5.4 مليار دولار عام 2003، إلى 26.2 مليار دولار عام 2019.

وأضاف أن صادرات تركيا إلى القارة السمراء ازدادت من 2.1 مليار دولار عام 2003 إلى 16.6 مليار دولار في 2019.

وذكر أن الهدف خلال السنوات المقبلة هو رفع حجم التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار.

وأوضح أن تركيا لديها علاقات قديمة مع القارة الإفريقية لآلاف السنين، وأن جوهر العلاقة هو الإخلاص والأخوة والتضامن.

وحول مكافحة فيروس كورونا في إفريقيا، أعرب الرئيس التركي عن فخره برؤية أجهزة التنفس الصناعي والكمامات والسترات المصنوعة في تركيا، وهي تساهم في كفاح إفريقيا ضد كورونا.

وأضاف أن منصة الشراكة الصحية التركية-الإفريقية تمكنت من تحقيق تعاون شامل ودائم في هذا القطاع.

ولفت إلى أن فيروس كورونا أظهر رداءة النظام العالمي وعمّق انعدام المساواة الناجم عن هيكل هذا النظام.

وذكر أن الشعوب الإفريقية تُركت لمصيرها في مواجهة وباء كورونا فيما كانت الدول الغربية المتقدمة تخوض حرباً من أجل الكمامات.

وأعرب عن أسفه الشديد لإصابة أكثر من 1.5 مليون حتى الآن من "أصدقائنا الأفارقة" بفيروس كورونا.

وأضاف: "استجبنا لنداءات 8 منظمات دولية لدعم 154 دولة مختلفة، بغض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو اللون".