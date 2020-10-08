فتحت قبرص التركية الخميس، جزءاً من منطقة مرعش المغلقة في مدينة غازي ماغوصة شرقي البلاد، بعد إغلاق دام 46 عاماً.

وجاب نحو 200 شخص الشوارع المفتوحة في جادة الديمقراطية والجزء الساحلي من المنطقة، ليشهدوا هذه اللحظة التاريخية، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وجرى افتتاح المنطقة وسط تدابير وقائية بسبب فيروس كورونا، إلى جانب متابعة العديد من الصحفيين لتطورات المنطقة المغلقة.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة مرعش هي منطقة سياحية تقع في مدينة غازي ماغوصة في جمهورية شمال قبرص التركية، على الخط الفاصل بين شطري قبرص، حيث بقيت مغلقة أمام الجمهور منذ 46 عاماً، وكانت من أشهر المناطق السياحية في الجزيرة والبحر المتوسط قبل عام 1974.

ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص حالة انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفضت إدراة جنوب قبرص خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.