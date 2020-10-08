قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، إن تركيا واليونان اتفقتا على إجراءات لبناء الثقة وإجراء محادثات استكشافية ثنائية بعد توتر دام أسابيع شرقي المتوسط.

وتحدث جاوش أوغلو بعد اجتماعه مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس لأول مرة منذ بدء الخلاف بين بلديهما.

وقال جاوش أوغلو متحدثاً إلى وسائل الإعلام الرسمية بعد حضوره منتدى الأمن العالمي في سلوفاكيا، إن تركيا ستستضيف الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية لدى استئنافها، لكن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي لا تزالان تعكفان على تحديد موعد بدء المحادثات.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد بحث مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس قضايا ثنائية وإقليمية، خلال مشاركته في منتدى "براتيسلافا" للأمن العالمي المقام في سلوفاكيا.

وبحث الوزيران القضايا الثنائية ولا سيما النزاعات الناشئة حول شرقي المتوسط وجزيرة قبرص، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

يشار إلى أنه عقب التوتر بين البلدين شرقي المتوسط، جرى إنشاء آلية تهدف إلى الحد من مخاطر وقوع حوادث غير مرغوب فيها بين البلدين شرقي المتوسط.

وترفض أنقرة الاعتراف بالخطوات الأحادية التي تتخذها اليونان وإدارة قبرص الروميةشرقي المتوسط، الهادفة إلى إقصاء تركيا والقبارصة الأتراك.

وتعد بوادر استئناف المباحثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا، نتاج جهود تركيا التي تدعو الأطراف إلى طاولة الحوار وتجنُّب الخطوات الأحادية.