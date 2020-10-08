فيما تتواصل الاشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية بإقليم قره باغ الذي تحتله أرمينيا، أقال الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان رئيس جهاز الأمن القومي أرغيشتي كرياميان من منصبه، بموجب مرسوم وقعه الخميس.

وأفاد موقع الرئاسة الأرمينية الإلكتروني، بأن قرار إقالة كرياميان، جاء بناءً على اقتراح رئيس الوزراء نيكول باشينيان، دون توضيح أسباب قرار الإقالة.

قصف المدنيين

على الصعيد الميداني، قصفت القوات الأرمينية بالصواريخ والقذائف، منطقة محيطة بمتحف ومدرسة في كنجة، ثانية أكبر مدن أذربيجان.

واستهدفت الصواريخ والقذائف التي أطلقتها القوات الأرمينية مساء الأربعاء، محيط متحف نظامي بكنجة، ومدرسة إعدادية في المنطقة نفسها.

واقتصرت أضرار القصف على الخسائر المادية، ولم تقع أضرار بشرية لخلوّ المنطقة من المدنيين خلال ساعات الليل.

إنجازات أذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس، تدمير 10 دبابات و7 مدفعيات للجيش الأرميني خلال الهجوم المضاد الرامي إلى استعادة الأراضي المحتلة. وأفاد بيان الوزارة بأن الجيش الأذربيجاني تمكّن الأربعاء، من تدمير 10 دبابات و6 مدافع من طراز "D-20" ومدفع من طراز "Akatsiya"، إضافةً إلى 30 عربة.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، دُمِّرت 260 دبابة وعربة مصفحة للجيش الأرميني، و277 مدفعية وأنظمة صاروخية، و60 نظام دفاع جوي، و11 منطقة قيادة ومراقبة، و8 مستودعات ذخيرة، ونحو 180 شاحنة ومركبة عسكرية، ونظام دفاع جوي واحد من طراز إس 300.

وتتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، مما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردّاً على الاعتداءات، نفّذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكّن به من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، حسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.