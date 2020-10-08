سياسة
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مطالب بخلع الحجاب في صور بطاقات المواصلات بعموم فرنسا
تقدمت رئيسة المجلس الإقليمي لمنطقة باريس بطلب إلى وزير الداخلية بإصدار قرار ينص على عدم استخدام الحجاب في صور اشتراكات المواصلات في عموم البلاد، وقالت إن ذلك من شأنه حماية النظام العام وسيمكّن السلطات من التصدي لعمليات الغش.
مطالب بخلع الحجاب في صور بطاقات المواصلات بعموم فرنسا
شددت المسؤولة المحلية الفرنسية على ضرورة كشف الرأس في بطاقات المواصلات أسوة بالصور التي تستخدم في جوازات السفر والهوية / Reuters
8 أكتوبر 2020

طالبت فاليري بيكريس، رئيسة المجلس الإقليمي لـ"إيل دو فرانس"(منطقة باريس)، بإصدار قرار ينص على عدم استخدام الحجاب في صور اشتراكات المواصلات في عموم البلاد، وأن يكون الشعر مكشوفاً.

جاء ذلك في رسالة وجهتها بيكريس، الأربعاء، إلى وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانيان، طالبته فيها بضرورة أن يكون الرأس مكشوفاً في بطاقات اشتراكات المواصلات، وحظر استخدام الحجاب فيها.

وشددت على ضرورة كشف الرأس في بطاقات المواصلات أسوة بالصور التي تستخدم في جوازات السفر، والهوية، وبطاقات الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه حماية النظام العام، ويمكّن السلطات من التصدي لعمليات الغش.

والجمعة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له إن على باريس التصدي لما وصفها بـ"الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية".

جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد ما يسميه "الانفصال الشعوري"، بدعوى "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".

وتعرب عدة هيئات وجمعيات ممثلة للمسلمين في فرنسا، عن مخاوفها من أن تسهم تصريحات ماكرون ومشروع القانون المرتقب، في انتشار خطاب الكراهية ودفع البعض إلى الخلط بين الدين الإسلامي وتصرفات المتطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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