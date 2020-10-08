سياسة
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ترمب: الجنود الأمريكيون في أفغانستان يجب أن يعودوا بحلول عيد الميلاد
بعد ساعات من تصريح مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للأمن القومي بأن واشنطن ستقلل عدد جنودها إلى 2500 بحلول مطلع العام الجديد، قال ترمب إنه تجب إعادة كل الجنود الأمريكيين المتمركزين بأفغانستان "إلى الديار بحلول عيد الميلاد".
ترمب: الجنود الأمريكيون في أفغانستان يجب أن يعودوا بحلول عيد الميلاد
ترمب يقول إن جميع الجنود الأمريكيين في أفغانستان يجب أن يعودوا "إلى الديار بحلول عيد الميلاد" / AP
8 أكتوبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تجب إعادة كل الجنود الأمريكيين المتمركزين بأفغانستان "إلى الديار بحلول عيد الميلاد"، وذلك بعد ساعات من تصريح مستشاره للأمن القومي بأن واشنطن ستقلل عدد جنودها إلى 2500 بحلول مطلع العام الجديد.

ونص اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير/شباط الماضي، على رحيل كل القوات الأجنبية من أفغانستان في مايو/أيار 2021، مقابل ضمانات من الحركة بمكافحة الإرهاب.

واتفقت الحركة على التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وصيغة لتقاسم السلطة مع الحكومة الأفغانية.

وقا ل ترمب ومسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها في أفغانستان إلى ما بين 4000 و5000 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن تقليص عدد القوات سيعتمد على الظروف في البلد الآسيوي.

وقال ترمب على تويتر: "ينبغي علينا إعادة العدد الصغير المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين يخدمون في أفغانستان إلى الديار بحلول عيد الميلاد".

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترمب يوجه أمراً بسحب القوات أم أنه يعبِّر فقط عن تطلعاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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