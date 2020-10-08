سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أرمينيا من خلال اعتدائها على الأراضي الأذربيجانية، تحاول جرّ دول أخرى للحرب / Reuters
8 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس الأذربيجاني يتهم أرمينيا بمحاولة جرّ دول أخرى للحرب، العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة تشكيل الحكومة.

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لقاء بجنيف لبحث نزاع قره باغ وعلييف يتهم أرمينيا بتسعير الحرب

    أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية الأربعاء، أن وزير خارجية البلاد سيتوجه الخميس إلى جنيف، لإجراء لقاء مع الوسيط الدولي في نزاع إقليم قره باغ المحتل من قبل أرمينيا. [TRTعربي]

    وأوضحت الوزارة أن "هدف الزيارة لقاء رؤساء مجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون بأوروبا (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة)، وعرض موقف أذربيجان من تسوية النزاع". [TRTعربي]

    في سياق آخر، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أرمينيا من خلال اعتدائها على الأراضي الأذربيجانية، تحاول جرّ دول أخرى للحرب، وأكد أن "هذا النهج لا يمكن قبوله، والقضية لا يمكن أن تتجاوز أذربيجان وأرمينيا". TRTعربي]

    العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة تشكيل الحكومة

    قال الديوان الملكي في الأردن إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلَّف الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة تشكيل حكومة جديدة، بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز. [TRTعربي]

    وكان الملك قد أعلن حل البرلمان في 27 سبتمبر/أيلول، مع انتهاء دور انعقاده الذي استمر أربع سنوات، في خطوة تستوجب طبقاً للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع. [TRTعربي]

    وقال الملك في خطاب التكليف، إنه عهد إلى الخصاونة، الذي عمل مستشاراً للقصر منذ العام الماضي بعد مسيرة طويلة قضى معظمها بالسلك الدبلوماسي وشارك في مفاوضات مع إسرائيل، بتشكيل حكومة جديدة تضم قيادات ذات كفاءة وتميز ترقى إلى التحديات التي تواجهها المملكة. [TRTعربي]

    وسيشرف الخصاونة على انتخابات برلمانية ستجرى في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، من المتوقع أن تسفر وفق قانون الانتخابات الجديد عن تهميش المعارضة الإسلامية للحفاظ على أغلبية النواب الموالين للحكومة. [TRTعربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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