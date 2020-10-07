قال الديوان الملكي في الأردن إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلَّف الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة تشكيل حكومة جديدة، بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

وكان الملك أعلن حل البرلمان في 27 سبتمبر/أيلول، مع انتهاء دور انعقاده الذي استمر أربع سنوات، في خطوة تستوجب طبقاً للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.

وقال الملك في خطاب التكليف، إنه عهد إلى الخصاونة، الذي عمل مستشاراً للقصر منذ العام الماضي بعد مسيرة طويلة قضى معظمها بالسلك الدبلوماسي وشارك في مفاوضات مع إسرائيل، بتشكيل حكومة جديدة تضم قيادات ذات كفاءة وتميز ترقى إلى التحديات التي تواجهها المملكة.

وسيشرف الخصاونة على انتخابات برلمانية ستجرى في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، من المتوقع أن تسفر وفق قانون الانتخابات الجديد عن تهميش المعارضة الإسلامية للحفاظ على أغلبية النواب الموالين للحكومة.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 6% هذا العام، إذ يصارع أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، مع تفاقم البطالة والفقر بسبب جائحة كورونا، وفق وكالة رويترز.