قالت وزارة الدفاع التركية إن فرق إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة، تعمل على إزالة الألغام والمواد المتفجرة، التي زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي حفتر في ليبيا.

جاء ذلك في بيان للدفاع التركية الأربعاء، حول الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر، وتشكل خطراً كبيراً على المدنيين في ليبيا.

وأضاف البيان أن فرق إزالة المتفجرات التابعة للقوات المسلحة التركية، والموجودة في ليبيا في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارة العسكرية، فككت ألغاماً زرعتها عناصر حفتر.

وأردفت أنها أزالت الألغام في مناطق تاجوراء وعقبة والخمس ومصراتة.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.