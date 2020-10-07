التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة.

ويبحث الرئيس أردوغان وأمير قطر، علاقات التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية أخرى.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدفاع القطري خالد العطية، وعدد من مسؤولي البلاد.

وقبل وصوله إلى الدوحة زار أردوغان الكويت، وقدم واجب العزاء لأميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة سلفه الراحل صباح الأحمد.

كما يرافق الرئيس التركي في زيارته للكويت وقطر وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت العلاقات التركية-القطرية تميزاً وصلابة على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما دفعت الزيارات الرسمية المتكررة بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما إلى الأمام.

وشهد عام 2014 تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، وفي ظلها اكتسبت العلاقات الاقتصادية زخماً كبيراً.