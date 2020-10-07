أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأربعاء، استمرار الاشتباكات مع أرمينيا على خط الجبهة طوال ليلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان، إن جيشها واصل عملياته الحربية في مختلف اتجاهات الجبهة من أجل توسيع النجاحات التي تحققت خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن القصف الأذربيجاني كبّد القوات الأرمينية خسائر تمثلت في أبراج مراقبة ودبابة و3 مدفعيات.

وأشارت إلى أن القوات الأرمينية قصفت في ساعات الصباح قرى محافظات ترتر وبرده وآغدام وفضولي وجبرائيل، وأن الجيش الأذربيجاني رد على تلك الضربات.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، مما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا ًكبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردّاً على الاعتداءات نفّذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تَمكَّن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، حسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم قره باغ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.