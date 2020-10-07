سياسة
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سفيرة تركيا بالكويت: الصباح ترك إرثاً ثميناً للعلاقات التركية-الكويتية
أكدت سفيرة تركيا في الكويت أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ترك لعلاقات البلدين "إرثًا ثمينًا"، وأعربت عن اعتقادها أن مسيرة العلاقات المتينة بين تركيا والكويت، ستواصل زخْمها وستمضي قدماً في عهد أمير البلاد الجديد.
سفيرة تركيا بالكويت: الصباح ترك إرثاً ثميناً للعلاقات التركية-الكويتية
كويتاك: الإرث الذي تركه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح للعلاقات التركية-الكويتية، سوف يستمر بقوة في عهد الأمير الجديد الشيخ نواف / AA
7 أكتوبر 2020

قالت سفيرة تركيا لدى الكويت عائشة هلال كويتاك، إن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ترك لعلاقات البلدين "إرثاً ثميناً".

وأعربت كويتاك عن اعتقادها أن مسيرة العلاقات المتينة بين تركيا والكويت، ستواصل زخْمها وستمضي قدماً في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حسب ما نقلته عنها وكالة الأناضول.

وأضافت السفيرة أن الأمير الراحل أولى العلاقات الثنائية مع تركيا اهتماماً خاصاً، وعمل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل صادق وقوي من أجل تعزيز ورفع مستوى العلاقات بين بلديهما.

وحول الخطوات التي اتخذها الزعيمان لتطوير العلاقات خلال السنوات الأخيرة، أشارت كويتاك إلى أن "البلدين تمكنا بفضل التوجيهات الحكيمة لهما من تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بالتوازي مع العلاقات السياسية".

وأكدت السفيرة التركية أن الشيخ صباح قدم مساهمات قيمة، ليس فقط للعلاقات الثنائية مع تركيا، بل للسلام والازدهار في المنطقة بأكملها أيضاً.

ولفتت إلى أن الشيخ نواف، أمير البلاد الجديد، له باع طويل في السياسة، إضافة إلى كونه رجل دولة متمرّساً، مشددة على رغبة تركيا في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بالمجالات كافة، بما يتماشى مع مصالح البلدين.

وأعربت كويتاك عن اعتقادها أن الإرث الذي تركه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح، للعلاقات التركية-الكويتية، سوف يستمر بقوة في عهد الأمير الجديد الشيخ نواف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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