سياسة
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خلال زيارة رسمية.. أردوغان يعزّي أمير الكويت في وفاة سلفه
قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، واجب العزاء لأمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة سلفه الراحل صباح الأحمد. وبعد تقديم واجب العزاء، غادر الرئيس أردوغان مطار الكويت متوجهاً إلى قطر، المحطة الثانية في جولته.
خلال زيارة رسمية.. أردوغان يعزّي أمير الكويت في وفاة سلفه
أردوغان يعزي أمير الكويت في وفاة سلفه الراحل صباح الأحمد / AA
7 أكتوبر 2020

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، واجب العزاء لأمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة سلفه الراحل صباح الأحمد.

ووصل الرئيس أردوغان ظهر الأربعاء إلى مطار الكويت الدولي، وكان في استقباله أمير البلاد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وسفيرة تركيا لدى الكويت عائشة خليل كويتاك.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأنه جرى استقبال الرئيس التركي في القاعة الأميرية بالمطار، حيث قدم تعازيه للأمير الكويتي في وفاة سلفه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما قدم الرئيس أردوغان التعازي لرئیس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق علي الغانم، ونائب رئیس الحرس الوطني الشیخ مشعل الأحمد الجابر، الذي زكّأه شقيقه أمير البلاد ولياً للعهد في وقت سابق الأربعاء.

وبعد تقديم واجب العزاء غادر الرئيس أردوغان مطار الكويت متوجهاً إلى قطر، المحطة الثانية في جولته.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى الكويت وقطر وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

والأربعاء الماضي أدَّى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميراً للكويت، غداة إعلان الديوان الأميري وفاة الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج، عن عمر ناهز 91 عاماً.

ومن المزمع أن يبحث أردوغان والشيخ تميم علاقات التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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