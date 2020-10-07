سياسة
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بايدن يطالب بإلغاء المناظرة الثانية إذا لم يتعافَ ترامب
طالب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بإلغاء المناظرة المقبلة مع منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترمب، المقرر إجراؤها منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن لم يتعافَ الأخير من إصابته بفيروس كوفيد-19.
بايدن يطالب بإلغاء المناظرة الثانية إذا لم يتعافَ ترامب
المرشح الديمقراطي جو بايدن يطالب بإلغاء المناظرة المقبلة مع ترمب إن لم يتعافَ الأخير من إصابته بكورونا
7 أكتوبر 2020

طالب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بإلغاء المناظرة المقبلة مع منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترمب، إن لم يتعافَ الأخير من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء: "ينبغي أن لا تُجرى المناظرة المقررة مع ترمب، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حال عدم تعافيه من الإصابة بكورونا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترمب أن حالته الصحية ممتازة، قائلاً إنه يتطلع إلى مناظرة منافسه الديمقراطي جو بايدن منتصف الشهر الجاري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أشعر أنني بحالة ممتازة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أتطلع إلى عقد المناظرة (الرئاسة الثانية) مساء الخميس 15 أكتوبر (تشرين الأول). ستكون رائعة".

والجمعة، أعلن ترمب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس "كوفيد 19" بعد أن تبين إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

ونُقل إلى مستشفى عسكري في وقت لاحق من اليوم نفسه، بعد أن تدهورت صحته، قبل أن يعلن أنه يشعر بتحسن، ويغادر المشفى مساء الاثنين.

واندلعت مواجهة ساخنة بين الرئيس الحالي مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب، ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، حيال عدد من القضايا، خلال أول مناظرة رئاسية لهما قبل أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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