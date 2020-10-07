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الخارجية التركية تقول إن تقرير المفوضية الأوربية غير بناء ومنحاز، وتوقيع مسودة "اتفاق المناصب" بين الأطراف الليبية في المغرب.

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الخارجية التركية: تقرير المفوضية الأوربية غير بناء ومنحاز

قالت الخارجية التركية إن تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا في تقييم الوضع للدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 2020، غير بنَّاء ويعكس انحياز الاتحاد الأوروبي وانتهاجه معايير مزدوجة. [TRT عربي]

وقالت الخارجية في بيان "لقد بينت انتقادات المفوضية الأوروبية لنظامنا الإداري والانتخابات والحقوق الأساسية والقرارات الإدارية والقضائية والقرارات المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب، إلى جانب الأحكام المسبقة عن سياسة تركيا الخارجية والأمنية، مدى بُعد التقرير عن الموضوعية". [TRT عربي]

توقيع مسودة "اتفاق المناصب" بين الأطراف الليبية في المغرب

وقَّع طرفا الحوار الليبي على مسودة اتفاق معايير اختيار المناصب السيادية، عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات في المغرب. ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات. [TRT عربي]

وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام". [TRT عربي]