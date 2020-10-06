نشر جهاز أمن الدولة الأذربيجاني اتصالات لاسلكية لعناصر تابعة لمنظمة PKK الإرهابية، موجودين في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأفاد أمن الدولة الأذربيجاني في بيان الثلاثاء، بأن إرهابيين تابعين لتنظيم PKK يقاتلون مع الجانب الأرميني في إقليم قره باغ، مؤكداً أنه جرى الاطلاع على التسجيلات الصوتية للاتصالات اللا سلكية للإرهابيين، ونشرت التسجيلات مرفقة مع البيان.

وورد في التسجيلات حديث الإرهابيين عن خسائر كبيرة من الجانب الأرميني، وعدم وجود جنود أتراك في إقليم قره باغ، كما أفادوا بفاعلية الطائرات المسيرة "سيها" التي يستخدمها الجيش الأذربيجاني.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت مصادر أمنية عن استعانة أرمينيا بمليشيات منظمة PKK الإرهابية، في استهداف المدنيين على الجانب الأذربيجاني، خلال الاشتباكات الدائرة على جبهة إقليم قره باغ.

وحسب المصادر ذاتها، فإن أرمينيا توصلت إلى اتفاق مع PKK خلال يوليو/تموز الماضي، يتضمن نقل قرابة 300 من مليشيات PKK/YPG عبر الحافلات إلى أرمينيا وإقليم قره باغ.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ورداً على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضاداً، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، حسب ما أعلنته باكو.

ومنذ عام 1992، تحتل أرمينيا نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قره باغ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.