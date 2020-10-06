سياسة
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وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات يزوران متحف الهولوكوست ببرلين
زار وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الإماراتي النصب التذكاري لضحايا "الهولوكوست" في العاصمة الألمانية برلين، في أول لقاء يجمع بينهما بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.
وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات يزوران متحف الهولوكوست ببرلين
أول لقاء بين أشكنازي وبن زايد بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل / Reuters
6 أكتوبر 2020

زار وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد الثلاثاء، النصب التذكاري لضحايا "الهولوكوست" (المحرقة) في العاصمة الألمانية برلين.

وهذا هو أول لقاء يجمع أشكنازي وبن زايد، بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية التي وصفت اللقاء بـ"التاريخي".

وتجوَّل الوزيران الإسرائيلي والإماراتي في مقر النصب التذكاري، وزارا متحف "الهولوكوست" القريب، بصحبة نظيرهما الألماني هايكو ماس.

ووقع الوزراء في سجل الضيوف الخاص بالنصب التذكاري، إذ كتب بن زايد: "لن تحدث أبداً مرة أخرى"، وهي عبارة تُستخدم على نطاق واسع من سياسيين وكُتاب لإدانة "المحرقة".

وكتب أيضاً: "زرت اليوم النصب التذكاري لذكرى ضحايا المحرقة، الذي يُخلد ذكرى أولئك الذين وقعوا ضحية دعاة التطرف والكراهية، ومع ذلك يؤكد القيم الإنسانية المستنيرة التي تدعو للتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات ككل. هذه هي القيم التي تأسست عليها دولتي وستظل إلى الأبد المحرك الذي يدفعها".

وتقول إسرائيل إن يهوداً في أوروبا تعرضوا لـ"إبادة جماعية"، قُتل فيها نحو ستة ملايين يهودي على يد النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، إبان الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

ومن المقرر أن يلتقي وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات على انفراد في وقت لاحق الثلاثاء، قبل أن ينضم إليهما نظيرهما الألماني، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان الاثنين، إن لقاء أشكنازي وبن زايد سيناقش إطلاق رحلات جوية بين البلدين وإصدار تأشيرات وفتح سفارتين.

ووصل أشكنازي إلى برلين الثلاثاء، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الألمانية للقاء بن زايد، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الألماني. ومن المقرر أن تعيده الطائرة ذاتها إلى إسرائيل في وقت لاحق الثلاثاء.

ووقَّعت الإمارات والبحرين في واشنطن، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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