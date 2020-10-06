سياسة
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قتلى وجرحى بانفجار شاحنة مفخخة بمدينة الباب السورية
تسبب هجوم بشاحنة مفخخة انفجرت وسط مدينة الباب شمالي سوريا، في سقوط عشرات القتلى والجرحى، مع توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.
قتلى وجرحى بانفجار شاحنة مفخخة بمدينة الباب السورية
شاحنة مفخخة انفجرت وسط مدينة الباب / AA
6 أكتوبر 2020

ارتفع عدد ضحايا تفجير شاحنة مفخخة بمدينة الباب الخاضعة للمعارضة شمالي سوريا الثلاثاء، إلى 14 قتيلاً و50 مصاباً.

أفادت بذلك مصادر في مشفى مدينة الباب الحكومي لوكالة الأناضول، مرجحة ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود إصابات خطيرة.

وكانت شاحنة مفخخة جرى تفجيرها في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإحدى الشوارع المزدحمة بمدينة الباب، ما تسبب في دمار بعض المحال واندلاع حرائق.

وتواصل فرق الدفاع المدني انتشال الضحايا من تحت ركام التفجير.

وفيما قامت قوى الأمن بالمنطقة بضرب طوق أمني حول منطقة التفجير، وجهت مصادر أمنية أصابع الاتهام إلى تنظيم PKK\YPG الإرهابي، الذي سبق أن نفذ أعمالاً مشابهة.

والأحد، قُتل شخصان وجرح 7 آخرون في تفجير استهدف نقطة تفتيش لقوى الأمن في المدينة.

ويواصل PKK\YPG وجوده في مدينتَي تل رفعت ومنبج، ويستخدمهما منطلقاً لأعماله الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني بريف حلب الشمالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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