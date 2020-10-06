سياسة
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أردوغان: تصريح ماكرون عن الإسلام "وقاحة وقلة أدب"
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام، واعتبر أنها "استفزاز صريح وتفتقد الاحترام".
أردوغان: تصريح ماكرون عن الإسلام "وقاحة وقلة أدب"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتقد تصريحات الرئيس الفرنسي حول الإسلام / AA
6 أكتوبر 2020

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال فاعلية بالمجمع الرئاسي الثلاثاء، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام، معتبراً إياها "استفزازاً صريحا وتفتقد الاحترام".

واعتبر أردوغان حديث الرئيس الفرنسي عن إعادة هيكلة الإسلام "وقاحة وقلة أدب".

وتابع: "تصريح ماكرون بأن الإسلام متأزم في مدينة ذات كثافة سكانية مسلمة، استفزاز صريح فضلاً عن كونه قلة احترام".

وأشار الرئيس التركي إلى أن دولاً غربية أصبحت راعية للعنصرية ومعاداة الإسلام.

وأكد أن مهاجمة المسلمين أصبحت إحدى أهم الوسائل التي يستخدمها السياسيون الأوروبيون من أجل التغطية على فشلهم.

ولفت أردوغان إلى أن الذين يتهربون من مواجهة العنصرية وكراهية الإسلام يرتكبون أكبر إساءة إلى مجتمعاتهم.

وقال ماكرون الجمعة في خطاب له، إن "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم"، وعلى باريس التصدي لما وصفها بـ"الانعزالية الإسلامية الساعية لإقامة نظام موازٍ وإنكار الجمهورية الفرنسية".

جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد "الانفصال الشعوري"، بهدف "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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