سياسة
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لقاء بين الرئيس الأذربيجاني ووزير الخارجية التركي في باكو لبحث التطورات
استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو. وجرى اللقاء في العاصمة باكو في إطار زيارة عمل يجريها جاوش أوغلو لأذربيجان.
لقاء بين الرئيس الأذربيجاني ووزير الخارجية التركي في باكو لبحث التطورات
الرئيس الأذربيجاني يستقبل وزير الخارجية التركي في باكو / AA
6 أكتوبر 2020

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

وجرى اللقاء في العاصمة الأذربيجانية باكو في إطار زيارة عمل يجريها جاوش أوغلو لأذربيجان.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأذربيجانية-التركية شامل آيرم، والسفير التركي في باكو أركان أوزورال.

ومن المنتظر أن يدلي جاوش أوغلو وبيراموف بتصريحات حول التطورات الأخيرة في إقليم قره باغ الأذربيجاني الذي تحتله أرمينيا.

ومنذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق جيش الأخيرة النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، مما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دماراً كبيراً بالبنية التحتية المدنية، حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردّاً على الاعتداءات، نفّذ الجيش الأذربيجاني هجوماً مضادّاً، تمكّن خلاله من تحرير مناطق عدة من الاحتلال الأرميني، حسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضمّ إقليم قره باغ و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافةً إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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